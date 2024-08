Chicago PD 12 | lo showrunner rivela come Voight sarà diverso nella nuova stagione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Hank(Jason Beghe) non ha mai avuto vita facilepolizia di. È stato forgiato nel trauma, sulla base di ciò che è accaduto a suo padre, ma l’undicesimaè stata particolarmente dura per il tenente preferito di tutti. Non solo ha subito la morte di una vittima con cui aveva stretto amicizia, ma è stato costretto a dire addio a uno dei suoi amici più cari: Hailey Upton (Tracy Spiridakos). Senza contare che è stato rapito e quasi ucciso da un serial killer. In qualche modo, l’esperienza di quasi morte dila cosa su cui rifletterà di meno. Detto questo, lodiPD ha confermato che il personaggio subirà una sorta di evoluzione