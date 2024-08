Parigi 2024 Ricorso Kenya accettato Battocletti torna quarta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 5 ago. (askanews) – Niente medaglia per Nadia. I giudici di World Athletics hanno riabilitato la keniana Faith Kipyegon, seconda al traguardo dei 5.000 donne e poi squalificata per aver sbracciato ed ostacolato l’etiope Gudaf Tsegay. Laaveva chiuso al quarto posto con un tempo straordinario, 14:31.64, che vale anche il nuovo record italiano. La squalifica della Kipyegon l’ha proiettata sul podio. Un paio di ore dopo la fine della comperizione, è statoildel. Sfuma così il bronzo per, anche se il presidente della Fidal Mei ha confermato che l’Italia presenta controin merito alla decisione. La keniana Faith Kipyegon aveva chiuso i 5000 seconda dietro la connazionale Beatrice Chebet, oro, e davanti all’olandese Sifan Hassan, con Nadiastaccata di quasi 3 secondi.