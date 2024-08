Militare si toglie la vita a Roma il colonnello Salce | Ennesimo caso si stenta a crederci

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 – Un altrodell’esercito si è tolto la, salgono così a quota 35 i casi di suicidio tra le file delle forze dell’ordine da gennaio 2024. È accaduto ieri a, l’uomo aveva 40 anni ed era un Primo graduato in servizio nella Capitale. “L', si”, ha commentato ilMassimiliano, autore di un libro proprio dedicato al fenomeno, dal titolo 'Il suicidio in uniforme’. I dati sono implacabili: le statistiche parlano di oltre un suicidio al mese solo da maggio, considerando anche ildel Luogotenente che si è gettato dal palazzo del Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito, in via Marsala a. Gli ultimi casi Solo nel mese di luglio sono stati due i suicidi tra le forze dell’ordine. Il 24 luglio un finanziere si è tolto laa Formia con la pistola d'ordinanza.