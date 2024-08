LIVE Arrampicata sportiva Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Zurloni batte Jinbao Long ed accede ai quarti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.52 Peng Wu vince con il tempo di 5.00. Errore del coreano che chiude in 7.24?. 13.52 Partiti! 13.51 È il momento di Peng Wu ed Euncheol Shin 13.49AIDI FINALE!! L’italiano vince lo scontro diretto in 5.06? nonostante una partenza imperfetta. Tempo di 5.18? perche è aritmeticamente eliminato. 13.49 Partiti!! Forza Matteo 13.47 Tocca a Matteo! Il campione del mondo affronterànella rivincita dell’ultima finale dei Mondiali. 13.47 RECORD DEL MONDO!! Sam Watson vince il proprio scontro diretto in 4.75 e si riprende, in solitaria, il record del mondo. Eliminato Zach Hammer. 13.46 Partiti!! 13.45 È il momento di Sam Watson e Zach Hammer. 13.44 Vittoria di Maimuratov! Il kazako stoppa il cronometro in 4.94 ed avanza aidi finale. Bruyns chiude in 5.84 ed è aritmeticamente eliminato. 13.