Il ‘cavallo del popolo’ entusiasma il Savio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) E’ iniziata ufficialmente a Cesena la carriera agonistica di Gougeon, conosciuto anche come ‘il cavallo delperché la sua proprietà è stata frazionata in cento quote dal suo allevatore Filippo Lago, un giovane appassionato che porta avanti la tradizione di famiglia a Galliera Veneta, in provincia di Padova. Per questo promettente puledro, figlio di Oropuro Bar e Appia, nipote di Varenne, Lago ha creato la scuderia Pogetto Gougeon, cedendo le quote a un centinaio di persone che abitano nei dintorni dell’allevamento. Per l’avviamento alle corse è stato affidato a Lorenzo Baldi, coadiuvato dal driver Enrico Montagna, al centro di allenamento La Pradona di Malalbergo, in provincia di Bologna.