Gudmundsson parla fiorentino | l’Inter ha mollato la presa La situazione

(Di martedì 6 agosto 2024)guarda con attenzione al mercato in entrata. Il nome di Albertera il primo sulla lista: ad oggi invece lo svedese è scomparso dai radar di Piero Ausilio mentre si avvicina a vele spiegate alla Fiorentina. PERSO –si prepara a scendere in campo per le ultime due amichevoli stagionali. I nerazzurri saranno impegnati prima a Monza contro l’Al Ihittihad e poi a Londra contro il Chelsea nell’ultima amichevole di lusso pre-stagione. Da quel momento in poi tutti i pensieri saranno indirizzati verso l’avvio della nuova Serie A conche proverà a difendere il ventesimo scudetto vinto a maggio. Se da un lato Simone Inzaghi resta concentrato sul fronte tecnico, dall’altro lato in viale della Liberazione si lavora per definire gli ultimi tasselli di mercato. Uno di questi è senza dubbio il quinto attaccante.