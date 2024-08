WWE | Rhea Ripley oscura i suoi social dopo gli eventi di SummerSlam

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 5 agosto 2024) Come abbiamo visto,ci ha presentato diversi match di alto livello, ma la sfida per il Women’s World Championship tra Liv Morgan esi è distinta per il suo intrigo “amoroso” che va avanti da diverso tempo. Il mondo diè stato sconvoltoche Dominik Mysterio l’ha tradita e sembra che abbiato imediaquesto suo tradimento. Paint the walls red Se andiamo difatti a controllare il profilo disu Twitter, scopriremo che l’atleta ha completamenteto la sua foto profilo. Ha anche cambiato la sua foto di copertina con quella di un angelo con ali nere che cade a terra, a simboleggiare questa sua situazione, la descrizione invece è “Paint the walls red” in ogni suo profilo