Vi amo ragazze | Djokovic trionfa a Parigi? La risposta di Burioni diventa virale | Guarda

(Di lunedì 5 agosto 2024) Un'impresa che consacra un campione che non ha bisogno di presentazioni: Sua Maestà, Novak. A2024 si porta a casa l'oro con una prestazione memorabile nell'incontro con Alcaraz. In finale, disputata sul campo Philippe-Chatrier del Roland Garros, il campione serbo ha battuto in due set lo spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6 (3), 7-6 (2) in due ore e 52? di gioco. Persi tratta del primo oro olimpico in carriera, unico successo che mancava nel suo palmares. La reazione subito dopo la vittoria è di quelle che resteranno nella storia di questi giochi. Il serbo si è inginocchiato, in lacrime, e ha ringraziato il pubblico per il sostegno sugli spalti. Successivamente ha festeggiato al centro del campo con una bandiera della Serbia, prima di spostarsi verso il suo box e lasciarsi andare a un abbraccio con la moglie Jelena e con i figli Stefan e Tara.