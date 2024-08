Staffetta mista triathlon Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tutte le informazioni per seguire ladialledi. Non sembrano finite le mille polemiche che hanno accompagnato le gare nella Senna, con la belga Claire Michel che ha contratto l’Escherichia Coli e il comitato olimpico del suo Paese che ha ritirato la squadra. Nell’ultimo appuntamento a cinque cerchi per quanto riguarda la disciplina, dopo le prove individuali maschili e femminili, l’Italia schiera il quartetto formato da Alice Betto, Alessio Crociani, Gianluca Pozzatti e Verena Steinhauser. Gli azzurri proveranno a giocarsi le proprie carte per ottenere un piazzamento di prestigio. Alla vigilia le favorite sono la Francia e la Gran Bretagna, ma Stati Uniti, Messico e Germania proveranno a inserirsi e a dire la loro per il podio. L’appuntamento è a partire dalle 8.