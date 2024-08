Piano estate per la scuola il ministro parla di successo Ma il nodo resta la trasparenza

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ildell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha recentemente dichiarato con orgoglio che ilè stato un, coinvolgendo circa 950mila studenti e oltre 4.500 scuole. Tuttavia, uno sguardo più attento ai dati disponibili suggerisce che questa affermazione possa essere, quantomeno, ottimistica. Ilmira a fornire attività educative estive per contrastare la perdita di apprendimento durante le vacanze, un problema noto e ben documentato. Iniziative come Arcipelago Educativo, promosse da Save the Children con la Fondazione Agnelli, hanno dimostrato l’efficacia di tali interventi nel supportare gli studenti, soprattutto quelli in situazioni di fragilità. Tuttavia, per affermare che ilsia stato un, è necessario avere una base dati solida e trasparente, qualcosa che attualmente manca.