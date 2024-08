LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | c’è subito il quartetto in pista nelle prima giornata di gare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale delladidelsuai Giochi della XXXIII Olimpiade. Si aprono le danze al velodromo Saint-Quentin-en-Yvelines, e l’Italia cala immediatamente una delle sue carte principali. C’èFilippo Ganna e ilcampione olimpico che debuttaqualificazioni. Sarà unacon solo la sessione pomeridiana. Si partirà alle 17.00 con le qualificazioni della sprint a squadre donne, l’unica competizione che assegnerà le medaglie in questa serata. Alle 17.27 il momento più atteso dall’Italia, con le qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Simone Consonni inizieranno la difesa della medaglia d’oro conquistata tre anni fa in Giappone.