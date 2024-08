Insegnare arricchisce Il segreto coi ragazzi? Essere innovativi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) La dirigente dell’Istituto Zanelli va in pensione. Mariagrazia Braglia, docente di chimica dal 1986 al 2012 in numerosi Istituti superiori di Reggio e provincia, fra cui anche lo stesso Zanelli. Prima dirigente per sei anni all’Istituto comprensivo di Sant’Ilario e infine allo Zanelli. Quanto ha incisostata docente prima di diventare preside? "Molto, perché si mette al centro lo studente a cui impartire gli insegnamenti previsti dal curricolo. Nei primi anni a Sant’Ilario, ho scoperto la grande ricchezza della nostra scuola primaria: la freschezza e l’entusiasmo dei bambini, la dedizione e la competenza metodologica e pedagogica dei loro maestri". Un episodio che ricorda con piacere? "Uno studente con disabilità sensoriale in un contesto familiare molto disagiato, con comportamenti fortemente oppositivi.