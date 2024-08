Evil Dead | una serie animata è in sviluppo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) Bruce Campbell ha annunciato il suo ritiro dal ruolo di Ash Williams nel live-action dopo la cancellazione di Ash vsnel 2015. Ora, mentre promuoveva la sua ultimaPeacock, Hysteria, Campbell ha rivelato notizie sul suo prossimo progetto come Ash Williams. “Stiamo sviluppando una versione, come una“, ha detto a Entertainment Weekly . “Lo farò. Farò la voce di Ash tutto il giorno perché la mia voce non è invecchiata tanto quanto me”. Il film si baserà sullatv uscita negli States nel 1983 con il titolo Voltron: Defender of the Universe. Latv era un mash-up di due diversedi anime televisivi giapponesi prodotti da Toei Animation: GoLion e Armored Fleet Dairugger XV. Nel 1998 è stata realizzata una nuovain CG con il titolo Voltron: The Third Dimension.