Debutta la scuola di Leonardo I 4 anni che piacciono alle imprese Boom di iscrizioni al liceo Steam

(Di domenica 4 agosto 2024) Tutto pronto all’istituto San Giuseppe Villoresi per l’avvio delquadriennale(Scienze, tecnologia, ingegneria arte, matematica). La prima campanella suonerà il 3 settembre, prima delle altre scuole superiori, per chiudere a fine giugno. Si concretizza così la partnership con Assolombarda, per la valorizzazione delle competenze scientifiche e digitali, un dialogo tra sistema educativo e impresa. "9 – anticipa la preside, Laura Andreoni – avremo un momento di inaugurazione con i docenti, il rettore, i vertici del Collegio e di Assolombarda, oltre ovviamente agli studenti". "Siamo pronti – conferma il rettore del Villoresi, don Paolo Fumagalli –. Ci siamo presi 2di preparazione sulla scia del percorso già collaudato daldi Rovereto.