Olimpiadi l’appello dell’atleta USA | non riesco a pagare l’affitto la raccolta fondi e l’aiuto delle celebrità

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2024) Veronica Fraley, giovane discobola statunitense, ha acceso i riflettori sulle difficoltà finanziarie che gli atleti ‘average’ affrontano negli Stati Uniti. Nonostante la sua partecipazione alledi Parigi 2024, Veronica ha rivelato di non poter permettersi. La 24enne, alla sua prima esperienza olimpica, ha dichiarato: “sono alle, ma non“. Nonostante abbia studiato al college di Vanderbilt, dove si è diplomata, l’università copre solo circa il 75% del suo affitto. In risposta al suo appello,come il rapper Flavor Fav e Alexis Ohanian, fondatore di Reddit e marito di Serena Williams, si sono offerti di aiutarla finanziariamente. Grazie al loro sostegno, Veronica Fraley dovrebbe risolvere la questione dell’alloggio per tutto il 2024. L’atleta ha anche avviato unasu GoFundMe per raccogliere 20.000 dollari.