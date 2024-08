MedFilm Festival – Il cinema del Mediterraneo sbarca ad Eboli

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 3 agosto 2024) Ildi Roma, che si terrà dal 7 al 17 novembre prossimi, anticipa le celebrazioni per la sua trentesima edizione con una tappa speciale ad, in provincia di Salerno, città natale del suo fondatore Ginella Vocca. Ilpiù antico della Capitale, vetrina essenziale per ildeled evento unico per promuovere la diversità come valore e l’innovazione stilistica, entra a far parte del ricco programma estivo diCult, ambizioso progetto culturale del Comune campano dedicato a storia, musica,e letteratura.