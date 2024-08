L’Italia vuole sognare tra tennis atletica e nuoto | la presentazione del day 9

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024)in grande: ladel day 9 delle Olimpiadi di Parigi 2024. Domenica 4 agostoè già certa di una medaglia, grazie alla finale per l’oro conquistata nel doppio dida Sara Errani e Jasmine Paolini, che vogliono fare la storia.peròanche con Gregorio Paltrinieri e Marcell Jacobs, che proverà a confermarsi sul podio dei 100 metri dopo il trionfo di Tokyo 2020. Attenzione anche al ciclismo femminile, ma non solo in una giornata che si preannuncia ancora una volta emozionante. Scopriamo dunque quali sono gli atleti azzurri impegnati nelle diverse discipline della nona giornata di questa edizione dei Giochi Olimpici.