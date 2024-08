Unghie da medagliere | nail art e colori dai Giochi Olimpici di Parigi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 2 agosto 2024) Cercateestate 2024 da medaglia d’oro? Le campionesse dello sport e le loro manicure, sotto i riflettori per le Olimpiadi 2024, sono una buona sorgente d’ispirazione. Le atlete, in campo a, già nei primi giorni della manifestazione sportiva più importate della storia, mostrano i primi risultati e le prime vittorie. Tra lacrime e sorrisi, grinta e concentrazione, balzano agli occhi, le lamine delle loro. Molte, coloratissime. Con l’intento di provocare, comunicare o semplicemente rendere più colorata e unica la loro Olimpiade. Cerchiamo sulla punta delle loro dita nuove ispirazioni e molte conferme per le tendenzeestive.