Perla Vatiero e Mirko Brunetti ad un passo dalla rottura? I motivi della loro forte crisi

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 2 agosto 2024) Brutte notizie per i fans di. I Perletti infatti sembrano essersi separati da diversi giorni e larelazione rischierebbe di finire. Questo è quello che ha confermato anche Alessandro Rosica, ben informato sulla coppia divenuta famosa a Temptation Island. Inoltre anche gli stessi fans diavevano già notato unallontanamento visto che non si mostrano più insieme sui socia.Vtiero si sono lasciati? I presuntiAlessandro Rosica ha voluto dire la sua visto cheormai non appaiono insieme da diversi giorni. L’esperto di gossip ha commentato così la situazione dei Perletti: “sempre piùtra. Rimangomia, una cosa rotta difficilmente tornerà come prima.