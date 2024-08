MotoGP GP Gran Bretagna 2024 | Martin il più veloce nelle libere 1 Bagnaia ottavo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Jorgefirma il miglior tempoFP1 delPremio didella. Il pilota spagnolo della Ducati Prima Pramac chiude in testa alla classifica con il crono di 1’59?383 sul circuito di Silverstone. Alle sue spalle ci sono le Aprilia di Maverick Vinales, distante appena 90 millesimi, e di Aleix Espargaro, a tre decimi. Dopo Jack Miller (Ktm), in ordine gli italiani Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac, +0?420), sesto Enea Bastianini (Ducati, +0?439), settimo Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46, +0?447), eil leader del Mondiale Pecco(Ducati, +0?465). Chiudono la top-10 la Yamaha di Fabio Quartararo e la Ducati Gresini di Marc Marquez. Alle 16.00 piloti di nuovo in pista per le pre-qualifiche della classe regina., GPil più1,SportFace.