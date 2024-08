M – il figlio del secolo | il primo trailer della serie con Luca Marinelli

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 2 agosto 2024) M – ildel: ilconRilasciato oggi il teasernuovaSky Original M – ILDEL, dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale, che racconta la nascita del fascismo in Italia e l’ascesa al potere di Benito Mussolini che verrà presentata in anteprima mondiale, fuori concorso, all’81esima edizioneMostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. La, che al Lido di Venezia verrà mostrata in tutti i suoi otto episodi, è diretta da Joe Wright (L’ora più buia, Espiazione, Cyrano) e prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, in co-produzione con Pathé, in associazione con Small Forward Productions, in collaborazione con Fremantle, CINECITTÀ S.p.A. e Sky.