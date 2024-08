LIVE Tiro a volo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | cominciano le qualificazioni dello skeet maschile Attesa per Cassandro e Rossetti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:31 SI PARTE!le! 9:25 Cinque minuti e si comincerà a sparare al poligono di Châteauroux 9:21 Sono diversi i tiratori da tenere sotto stretta osservazione: pensiamo a Vincent Hancock (oro a Tokyo 2020), Jesper Hansen (argento a Tokyo 2020) oltre che Ethimios Mitas, Eetu Kallionien e Azmy Mehelba, rispettivamente primo, secondo e terzo nell’ultima edizione dei Mondiali. Tuttavia sappiamo bene che in una disciplina sui generis come ilnon si può dare nulla per scontato.