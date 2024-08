Caserta Zinzi Lega | Amministrazione allo sbando Governo al lavoro per città

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 2 agosto 2024). “Mentre l’comunale di, ilcontinua a lavorare per ini. Nello stesso giorno in cui il Cipess assegnava alla nostrapiù di 23 milioni di euro per il progetto Asse CE Nord, favorendo l’ammodernamento e la rifunzionalizzazione delle infrastrutture stradali, il Sindaco Marino incassava altre dimissioni dei suoi assessori ed era costretto all’azzeramento della Giunta. Un caos politico e amministrativo annunciato da noi e prevedibile per tutti, tranne che per il centrosinistra. Ringraziamo ilche ancora una volta dimostra concretezza e capacità di ascoltare il nostro territorio. Al Sindaco Marino ribadiamo, invece, che ormai l’unica strada percorribile è quella delle dimissioni. Dal canto nostro il centrodestra è già pronto a governare”. Lo dichiara il deputato campano dellaGianpiero