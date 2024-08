Calcio Serie A arrivano nuove regole | dalla prossima stagione cambia tutto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 2 agosto 2024) Lacalcistica è alle porte e la Legaha diramato alcuni accorgimenti che diventeranno obbligatori con la prima giornata di campionato Fino a qualche anno fa il cosiddettod’agosto erano quelle partite amichevoli o dei vari tornei estivi che allietavano le chiacchierate degli appassionati sotto l’ombrellone e che, soprat, servivano agli allenatori per trovare la formazione titolare in vista dell’esordio in campionato. Ora l’aumento dei tornei e il maggiore numero di partite complessive volute dalle stesse società per esigenze televisive, ha anticipato anno dopo, anno, la partenza dei vari campionati.nellaA italiana – Cityrumors..it Il massimo campionato diA scatterà ufficialmente nel weekend del 17 e 18 agosto prossimo, con ilmercato ancora aperto e quindi con le rose delle varie squadre sicuramente incomplete.