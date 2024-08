Superbike | Michael van der Mark l’altra faccia di BMW

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sotto alle luci, meravigliose e calde, dei riflettori c’è certamente la BMW. Il team tedesco ha sorpreso davvero tutti piazzandosi al comando, momentaneo, delle due classifiche iridate che compongono il Mondiale 2024 della. I biancoblu hanno staccato, di poco, Aruba.it Ducati nei Costruttori, mentre nei piloti c’è un Toprak Razgatlioglu che appare davvero imprendibile e instradato, con facilità irrisoria, verso l’alloro più importante. Mentre il centauro turco monopolizza le attenzioni dei media, lo stesso non si può di certo dire divan derche con l’anatolico condivide moto e box. All’olandese manca da tanto (troppo, viste le prestazioni del bolide) tempo il podio e Most non è di certo stata propizia per centrare l’obiettivo.