Rovigo carne di provenienza ignota e carenze igienico-sanitarie | chiusa macelleria del centro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agosto 2024 – Un quantitativo dipronto per essere venduto – ma di– è stato scoperto adurante alcuni controlli avvenuti nel pomeriggio del 31 luglio. I carabinieri della compagnia die il personale del Nas di Padova hanno infatti effettuato controlli in due negozi di alimentari etnici del, al fine di verificare il corretto stato di conservazione degli alimenti in vendita. Nel corso delle verifiche, in unanon sono state riscontrate irregolarità, mentre il controllo all’interno dell’altro esercizio commerciale ha permesso di rinvenire 50 chilogrammi di, conservata all’interno di sacchi neri dentro un congelatore. Il tutto privo di etichetta e della prevista documentazione relativa alla sua tracciabilità, ragione per cui laè stata avviata alla distruzione.