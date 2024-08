Quando arriverà il turno di Otis?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 1 agosto 2024) Senza ricevere trattamenti di favore, coinvolto in feud dove non è neanche il focus principale, zitto zittorisulta comunque come uno dei più over della federazione. Nella rivalità tra Gable e Zayn sembrava avremmo dovuto assistere in tempi non lunghi a un feud tra il leader dell’Alpha Academy e, stanco di vedere come lui e il resto della stable venivano trattati, ma alla fine pur arrivando alla ribellione è rimasto tutto molto soft. Chad ha assoldato i Creed Brothers, ma il focus principale sembra più contro i Wyatt Sicks rispetto ae Tozawa; quest’ultimi fungono più da vittime in attesa di essere salvati da Bo Dallas e compagni. Eppure il pubblico lo adora, basta poco e durante i match inneggia il suo nome. È strano il caso di, un wrestler che spesso a metà strada tra il serio e il comedy.