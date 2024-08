LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | inizia la giornata attesa per Bellandi e Pirelli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.15 Terzo shido per Reid. Vittoria per Yoon che affronterà la cinese Ma. 10.13 Ippon di Paltchik! L’israeliano avanza al secondo turno in cui affronterà il vincente di Diesse e Madzhidov. 10.11 Due shido per Reid a poco meno di due minuti dalla fine dell’incontro. 10.09 Sul tatami 1 si affronteranno Gonchigsuren BATKHUYAG e Peter PALTCHIK mentre sul numero 2 è giàto l’incontro tra YOON Hyunji e Emma REID 10.08 Ippon per Kuczera che affronterà l’azero Kotsoiev. 10.07 Ippon di Kuka! L’atleta del Kosovo avanza agli ottavi dove affronterà Lytvynenko. 10.05 Uno shido a testa sul tatami 2 tra Lobnik e Kuka. 10.03 Shido per il cileno dopo quasi 2 minuti di incontro. 10.00 Tutto pronto! Sul tatami 1 si inizierà con Briceno-Kuczera mentre sul tatami 2 si partirà con Lobnik-Kuka. 09.