Caos nel centrodestra Fratelli d’Italia replica a Forza Italia | Nessuna lezione da turisti della politica 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Coordinamento provinciale diSannio risponde alle accuse mosse dal Consigliere provinciale Fuschini: “Non accettiamo lezioni daipolitica – esordisceSannio – dato che sappiamo bene che, in questi giorni, a scrivere è la mano di un unico scribacchino che crede di poter dare lezioni al primo partitoprovincia di Benevento. Probabilmente – continua la nota – non si conosce neanche la normativa che regge gli organiProvincia, ma questo non ci stupirebbe. Per quanto riguarda, non intendiamo fare una politica di contrasto personale interessato e anzi, riteniamo necessario il confronto sempre, essendo il salepolitica. Chissà quale manuale del piccolo politicante hanno letto da quelle parti, per pensare di poter dare queste lezioni.