Metaphor | ReFantazio – Presentati i personaggi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Attraverso una diretta, avvenuta nella notte del 30 luglio e della quale vi riproponiamo il video poco più sotto, Atlus ha presentato i protagonisti del loro attesissimo RPG. Durante la diretta, il direttore di Studio Zero Katsura Hashino ha presentato agli spettatori i variche puntano al potere regale nel Torneo del Trono. Il protagonista, anch’egli partecipante del Torneo del Trono, inizia il suo viaggio dal fondo della classifica sociale: non è proprio la persona che ci si aspetterebbe come re. Hashino-san ha spiegato alcuni dei modi in cui il protagonista può aumentare la sua popolarità presso il pubblico per competere con i suoi potenti e influenti rivali. Fondamentali per il viaggio sono i molteplici seguaci introdotti, che sostengono gli sforzi del protagonista per ottenere influenza.