L’ultimo giro di giostra Massetti pronto a salutare | | Godiamoci lo spettacolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) A dicembre si tornerà al voto per rinnovare i comitati di sestiere. Poi, probabilmente a gennaio, verrà nominato anche il nuovo consiglio degli anziani. Quella di domenica, dunque, sarà l’ultima Quintana da presidente per Massimo, che negli ultimi dieci anni ha portato avanti un lavoro dal valore inestimabile insieme agli altri componenti dell’organo che venne introdotto nel 2014., che emoziona prova e che edizione si aspetta? "Mi auguro innanzitutto che vengano garantite la sicurezza per le persone e la tutela del benessere degli animali. Poi sono convinto anche che ci sia. Mi aspetto un Quintana emozionante, in grado di farci divertire, e magari senza polemiche inutili".