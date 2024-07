La Cina è vicina ma sempre a distanza di sicurezza L’opinione di Polillo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Come, purtroppo, era forse prevedibile, peggio de La Repubblica solo il Fatto quotidiano. Per il quotidiano di Via Cristoforo Colombo la visita di Giorgia Meloni inè stato solo un “bluff”. Per il Fatto, invece, in sintonia con la velina di Giuseppe Conte, la premier “rientra nella Via della Seta”, smentendo tutta la sua narrazione del passato. Insomma contrordine compagni! Replica, seppure in modo indiretto, Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria per l’export, dalle pagine del Sole 24 Ore: “Abbiamo tutte le possibilità per svolgere un ruolo di leadership in Europa e a livello globale”. Cosa che la sinistra non è disposta ad ammettere, contravvenendo ad una regola generale. Meloni, prima o poi passerà, l’Italia resta. E certe analisi, tirate per i capelli non fanno male alla premier, ma alla Nazione intera.