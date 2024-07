Inter in anticipo? Ecco i prossimi colpi a zero da tenere in considerazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’può già iniziare a pianificare la prossima stagione facendo attenzione ai potenziali parametridella finestra di calciomercato successiva a quella attuale. Un modus operandi che sta dando grosse soddisfazioni negli ultimi anni e quindi può essere replicato.come MILANO – Luglio sta per finire ed è quindi vigilia di ultimo mese di calciomercato in Italia. In attesa di definire gli ultimiper questa stagione, l’può già ragionare sulla prossima. Esagerato? Per niente. Muoversi inrispetto alle altre società permette di arrivare prima sui profili piùessanti. Soprattutto se si tratta dia parametro, ormai sulla bocca di tutti. Per capire meglio quali profili potrebbe seguire l’in ottica stagione 2025/26 bisogna prima analizzare la situazione in casa propria. Occhio ai calciatori in scadenza di contratto il 30 giugno 2025, quindi.