Dal Museo del Prado arrivano le emoji ispirate alle opere d’arte più famose | da Raffaello a Goya

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Direttamente daldelleai capolavori dell’arte: da, numerosi stickers in chiave pop daldi Madrid da condividere con i propri contatti.delleall’arte e ai suoi capolavori Stanchi di inviare i soliti cuori, pollici all’insù, faccine standard edcomuni? Daldelgli adesivi ispirati ai capolavori del celebredi Madrid da condividere con la propria community. Sul sito ufficiale e sugli account ufficiali delsi legge: ”Poiché a volte le parole non bastano, ildellancia una collezione gratuita di 19 adesivi di alcune delle suepiù emblematiche per iOS e Android”. Tra gli artisti presenti nella collezione di adesivi Hieronymus Bosch,, Clara Peeters e molti altri.