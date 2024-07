Conte | Ho già capito che sarà un’esperienza emozionante Spero di mantenere l’entusiasmo che ho adesso

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Al termine dell’amichevole contro il Brest, l’allenatore del Napoli, Antonioha rilasciato alcune dichiarazioni a OneFootball Le parole diIl regalo più bello per il suo compleanno? «Il regalo è sicuramente la possibilità di allenare il Napoli e vivere questa esperienza che ho già. Me ne rendo conto da tutto quello che ci circonda, sento la passione dei tifosi che c’è a prescindere da chi cicome allenatore e calciatori. È bello vivere questa esperienza. Questo è il regalo più bello eche possa durare a lungo» Altra gara senza subire gol «Non abbiamo subito gol e questo è importante perché aumenta l’autostima, ma abbiamo anche giocato la partita di ottima intensità con una squadra che era più avanti di noi come preparazione e che farà la Champions. Ho visto le cose che stiamo provando. Una bellissima pressione.