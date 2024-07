Canottaggio Oppo-Soares | Il nostro obiettivo era la finale Adesso daremo tutto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Stefanoe Gabrielsono inalle Olimpiadi di Parigi 2024. L’equipaggio azzurro ha vinto la seconda semidel doppio pesi leggeri maschile e venerdì andranno a caccia di una medaglia, in quella che sarà anche l’ultimadi questa specialità ai Giochi. L’Italia conduce dall’inizio alla fine, battendo Grecia e Norvegia. Gli azzurri hanno anche con il secondo crono generale, solamente dietro al doppio olandese che è il favorito per la medaglia d’oro. Le dichiarazioni didal sito federale: “Ilobbiettivo era lae l’abbiamo raggiunto, direi anche bene perché l’importante era vincere, sopratper noi stessi e dimostrare che stiamo bene. È stata una gara combattuta, ma ce l’aspettavamo, non abbiamo vinto in scioltezza ma siamo stati bravi a fare la nostra gara tenendo a bada la Grecia che ci insidiava.