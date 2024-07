Volley gli USA contengono la rimonta della Germania e vincono alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Gli USA hanno sconfitto laper 3-2 (25-21; 25-17; 17-25; 20-25; 15-11) nel torneo dimaschiledi Parigi 2024, conquistando così la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta per 3-0 contro l’Argentina nel match d’apertura. La compagine a stelle e strisce ha dominato i primi due set, ma poi ha subito la furiosadei teutonici, che erano reduci dal successo ottenuto contro il Giappone recuperando da 1-2 e annullando match-point. Gli americani sono poi riusciti a dettare legge e si confermano così al comando del gruppo C (due successi, 5 punti) davanti alla(un successo, tre punti) in attesasfida tra Giappone e Argentina. Si sono brillantemente distinti gli attaccanti Matt Anderson (14 punti), Aaron Russell (16) e Torey Defalco (18), in doppia cifra anche il centrale Max Holt (13) sotto la regia di Micah Christenson.