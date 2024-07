Parigi 2024 Ceccon e la medaglia d’oro | Sogno è realtà

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 30 luglio 2024) (Adnkronos) – Thomasoro nei 100 dorso alle Olimpiadi di: il coronamento di uncullato da tanto. “Quando avevo 15 anni stavo andando all’allenamento, il mio allenatore mi chiese quale fosse il mio. Io ho risposto che era l’oro alle Olimpiadi: oggi non posso essere più felice”, dice, che si presenta visibilmente emozionato ai microfoni di Rai Sport. “Mi sono emozionato molto sul podio, è qualcosa di molto forte. E’ una gara di un minuto ogni 4 anni, se sbagli una cosa puoi buttare via tutto. Oggi è andata bene, ho fatto un buon tempo ma secondo me valgo un crono più basso. In passato ho perso una finale perché sono passato troppo piano ai 50 metri. Oggi ho spinto molto, perché in questa finale bisognava fare così: spingere al massimo, è andata bene. Alla fine sentivo la fatica”, aggiunge.