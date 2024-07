Locorotondo scomparso bambino di 2 anni | ricerche in corso

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 luglio 2024) Bari, 30 luglio 2024- Da qualche ora sono inledi undi 2in contrada Serralta a, in provincia di Bari. I familiari hanno diffuso la foto del piccolo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Il bimbo, Domenico Gallo, indossa una maglietta grigia e pantaloncini a quadretti blu e scarpe blu da ginnastica con para bianca. Fonte: Adnkronos.it ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.