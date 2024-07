LIVE Nuoto Olimpiadi Parigi in DIRETTA | delusione Miressi è fuori dalla finale! Attesa per Paltrinieri e Razzetti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.01: Primadei 100 dorso, Regan Smith favorita. Queste le protagoniste: 1 GASTALDELLO Beryl FRA 16 FEB 1995 59.29 2 MASSE Kylie CAN 18 JAN 1996 58.82 3 BERKOFF Katharine USA 28 JAN 2001 58.27 4 SMITH Regan USA 9 FEB 2002 57.97 5 McKEOWN Kaylee AUS 12 JUL 2001 57.99 6 ANDERSON Iona AUS 3 OCT 2005 58.63 7 WILM Ingrid CAN 8 JUN 1998 59.10 8 TEREBO Emma FRA 10 JUL 1998 59.50 20.58: Questi i finalisti dei 200 farfalla: Milak, Marchand, Kharun, Ponti, Zirk, K. Chmielewski,, Espenberger 20.57:PER ALBERTO! L’azzurro chiude al settimo posto e conquista la sua seconda. Milak domina la seconda batteria in 1’52?72, secondo posto Ponti con 1’54?14, terzo K. Chmielewski con 1’54?28 20.56: Ai 100 Milak, Heilman, Chmielewski 20.