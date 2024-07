Caldo si soffrirà almeno fino al weekend

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 30 luglio 2024) AGI - Un promontorio di matrice africana si estende tra Europa e Mediterraneo portando in Italia non solo condizioni meteo asciutte ma anche un susseguirsi di giornate bollenti. Nei giorni più caldi dell'anno oltre alle massime occorre prestare attenzione anche alle temperature minime. In questi ultimi giorni le notti tropicali, ovvero con temperature minime al di sopra dei 20 gradi, interessano sempre più zone della Penisola. La notte appena passata ha visto addirittura molte città da Nord a Sud non scendere al di sotto dei +25 gradi. Con l'arrivo del primodi agosto è previsto un lieve calo termico con valori che si riporteranno comunque vicini alle medie, nulla di più. Sono gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che invece per la prossima settimana mostrano ancora ilafricano in grande spolvero.