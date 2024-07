La dinastia dei re di Alessandro Troisi | un’appassionante opera tra verità storica e concessioni all’immaginazione

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 29 luglio 2024) «Romolo e Remo erano cresciuti in quella terra di confine, dove il mondo cittadino di Alba Longa lasciava il posto ai boschi sconfinati, alle vallate selvagge, ai colli dove i pochi insediamenti umani convivevano con gli abitanti delle foreste. Fin da bambini, avevano dovuto accettare il fatto che l’esistenza, per loro, consisteva in una grande lotta. C’erano dei momenti di idillio e di tranquillità, ma si trattava di pause concesse da quella battaglia interminabile che era la vita»: nel romanzo “Ladei re” disi racconta una storia che inizia dagli eventi che hanno portato alla nascita e al distacco dalla loro famiglia dei leggendari gemelli Romolo e Remo, per poi fare un salto di diciassette anni e presentarli adolescenti, in procinto di muovere battaglia contro un tiranno, il loro zio Amulio.