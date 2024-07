Film in uscita questa settimana al cinema 29 luglio – 4 agosto

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) Scopriamo quali sono iinneiitaliani nelladal 29al 4. sostieni No#News e visita il nostro sponsor sostieni No#News e visita il nostro sponsor The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro Data di: 292024 Regia: Marc Webb Cast: Chris Cooper, B.J. Novak, Pharrell Williams, Raymond Mamrak Azione, Stati Uniti 2014, 142 min. Ormai a suo agio nei panni di supereroe part-time Peter Parker si trova in un empasse con Gwen. Nonostante i tentativi non riesce a stare lontano dalla ragazza di cui è innamorato (e ricambiato) come il padre gli aveva chiesto alla fine delprecedente, e il terrore di vederla partire verso un altro paese per motivi di studio non fa che peggiorare la situazione.