Caso Calcioscommesse TFN | il giorno della sentenza per Letizia Pastina Forte e Brignola

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ ilverità a Roma presso il Tribunale Federale Nazionale per(Benevento),(Benevento),(Catanzaro) e(Ascoli) che oggi conosceranno il loro destino in merito al presuntodiche li ha visti coinvolti nelle passate stagioni quando erano tutti di proprietà del sodalizio giallorosso. L’accusa nei loro confronti è di “aver effettuato nelle stagioni sportive 2021/22 e 2022/23 scommesse – direttamente o per interposta persona sia presso soggetti autorizzati che presso soggetti, e piattaforme, non autorizzati a riceverle – aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambitoFigc e di campionati di calcio professionistici stranieri”.