Basket il calendario della Serie A 2024 25 | le date più importanti

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 luglio– La Legaha posto il primo tassellostagione/25, ufficializzando ilA. Gli appassionatipalla a spicchi rivedranno i loro atleti sul parquet a partire dal 29 settembre, giorno nel quale si inaugurerà la nuova annata, che terminerà l'11 maggio per quel che riguarda la regular season. Si seguirà la formula che non prevede la sosta natalizia, con il campionato che dunque proseguirà regolarmente il 22 e il 29 dicembre. Resta in vigore anche l'asimmetria tra il girone di andata e quello di ritorno, esattamente come accaduto nelle ultime due stagioni. A battezzare la nuova annata sarà però la Frecciarossa Supercoppa, che si terrà con il formatfinal four il 21 e 22 settembre.