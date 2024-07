Occhio al Gratta e vinci | c’è il ritiro immediato

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 28 luglio 2024), bisogna saperlo fare bene, altrimenti è inutile: si corre un rischio altissimo, è già successo molte volte. La coscienza civica, unite alle leggi vigenti in materia, ci obbligano oramai, com’è giusto che sia, ad avere maggiore rispetto della natura e, più in generale, del pianeta di cui siamo ospiti. E benché molte persone continuino ad ignorarne l’importanza, la raccolta differenziata gioca un ruolo determinante in questa battaglia che combatteremo, molto probabilmente, per sempre. Isono sempre più amati (Instagram) – Ilveggente.itNon è questo, ad ogni modo, il punto. O meglio, in parte sì. La raccolta differenziata e la coscienza civica c’entrano eccome, nella storia che stiamo per raccontarvi, sebbene abbiano un ruolo, per così dire, “secondario”. Il protagonista è un uomo che vive al di là dell’Oceano, più precisamente nella Carolina del Sud.