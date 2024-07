Maxi incendio a Roma 60 persone evacuate e due intossicati FOTO

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 28 luglio 2024) Dal tardo pomeriggio di oggi undi vaste proporzioni sta interessando la zona di Ponte Mammolo, a, e quella di Cesano. A Ponte Mammolo sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Locale per agevolare la viabilita' e i volontari della Protezione Civile per il supporto allo spegnimento. L'sta interessando sterpaglie, vegetazione e alcuni rifiuti. In via precauzionale è già stata allertata Arpa Lazio per eventuali attività di monitoraggio ambientale. Cautelativamente sono statecirca 40dalle abitazioni e delle strutture ricettive poste in prossimità dell'area. L'che sta interessando la zona di Ponte Mammolo in queste ore vede almeno un centinaio di sfollati.