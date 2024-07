LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Italia favolosa! Le Fate battono la Cina e prendono la finale Biles surreale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE: GRAN BRETAGNA E ROMANIA 13.16 L’è seconda dopo due suddivisioni, devono ancora esibirsi sette squadre: la qualificazione allaè in tasca la matematica certezza arriverà dopo la prossima suddivisione. Oggettivamente l’sarà seconda o terza al termine di questa giornata: dipenderà dal Brasile. 13.16 Contro gli USA di unaSimonec’è poco da fare. Le americane hanno tuonato un clamoroso 172.296 Oggettivamente imbattibili. 13.15 L’HA CHIUSO UNA GRANDE QUALIFICA CON UN MOSTRUOSO 166.861. Il punteggio più alto della storia contemporanea in qualifica, lesono state STREPITOSE! Secondo posto, battuta di due decimi la(166.628) e rifilati addirittura sei punti di distacco alla Gran Bretagna (160.830)! 13.13 Andreoli 13.366, Zhang 13.533 al quadrato. SIIIIIIIIIII.