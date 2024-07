Calcio femminile calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari partite 28 luglio tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Quest’, domenica 28, si svolgerà la seconda giornata della fase a gironi del torneo olimpico diai Giochi di. Il programma odierno prevede dunque altre sei, già potenzialmente decisive in ottica qualificazione alla fase a eliminazione diretta (avanzeranno ai quarti le prime due di ogni raggruppamento, oltre alle due migliori terze). In serata a Saint-Etienne ci sarà lo scontro diretto per il primato del gruppo A tra la Francia padrona di casa ed il Canada, mentre Colombia e Nuova Zelanda si daranno a battaglia a Lione dopo aver perso al debutto. Spareggio per il primo posto nel girone B a Marsiglia tra USA e Germania, mentre Australia e Zambia proveranno a sbloccarsi dopo il ko nel match d’apertura. Per il gruppo C si disputeranno infine Spagna-Nigeria e Brasile-Giappone.