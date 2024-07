Si ammala così tanto per la stanchezza che non riesce ad alzarsi dal letto per una settimana | Ballerina Farm cresce 8 figli senza tata eppure è milionaria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024)è una vera e propria celebrità sui social. Ha addirittura oltre 9 milioni di follower su Instagram. Incoronata “la regina delle mogli tradizioni”, ha lasciato New York per amore del marito milionario e trasferirsi in un ranch nello Utah, dove, partoritiantidolorifici, munge le mucche e prepara il cibo a chilometro zero. Hannah Neeleman, oggi ha 34 anni, era un’aspiranteche studiava alla prestigiosa Juilliard School di New York quando ha incontrato il suo attuale marito, Daniel, che ha voluto fortemente che si sposassero e mettessero su famiglia, prima della sua laurea. La diretta interessata ha detto al The Times che non si “identifica” con l’etichetta di “moglie tradizionale” perché ha creato la sua redditizia carriera come creatrice di contenuti, il che significa che lavora ancora efficacemente, mentre si occupa della famiglia.